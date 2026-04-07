年々、数を減らしている清涼飲料の自動販売機。200万台を割り込んだことがわかりました。そんな中、自販機の強みを生かしたおトクな活用方法が始まっていました。■「ぱっと買ってすぐ行ける」駅弁の自販機今、街から姿を消しつつあるもの。40代「最近、自動販売機なくなっちゃったので」20代「スーパーだと50円しないくらいで買えるが、自販機だと120円くらいする」30代「（自動販売機）あんまり使わないです。おにぎりと買うと1