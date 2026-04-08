GIGABYTEは4月10日から、AMD Ryzen 7 170とNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載した16.0型AIゲーミングノートPC「GAMING A16 5VHP3JP893SH」を、取扱店などで発売する。市場想定価格は25万円前後。●メモリやストレージは拡張可能新製品は、メモリやストレージの拡張性も確保し、AI処理や3Dグラフィックス性能を高めた「AIゲーミングノート」のエントリーモデル。AI性能は最大572TOPSで、電源管理、冷却制御などをAIが統