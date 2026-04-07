2026年3月期および2025年度における登録車新車販売の車名別ランキング日本自動車販売協会連合会は、2026年3月期および2025年度（2025年4月〜2026年3月）における登録車新車販売の車名別ランキングを発表した。【画像】トヨタ・ヤリスが19カ月連続首位！そのハイパフォーマンスモデル『26式GRヤリス』全20枚2026年3月期 登録車通称名別新車販売トップ101位トヨタ・ヤリス：1万3607台2位トヨタ・カローラ：1万2835台3位トヨ