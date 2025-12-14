元日本代表ＦＷの大黒将志氏（４５）がＪ１川崎のコーチを退任し、Ｊ３奈良の監督に就任すると両クラブが発表した。大黒氏は奈良を通じ「この度、奈良クラブの監督を務めることになりました。奈良クラブで監督としてのチャレンジができることに感謝すると同時に大きな喜びを感じています。選手と共に成長し、奈良クラブがＪ２に昇格できるように全力で頑張りますので、応援よろしくお願いします」とコメント。川崎を通じて「ト