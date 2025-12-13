これも、年々進む暴力団衰退の顕（あらわ）れなのか。6代目山口組に次ぐ規模の指定暴力団・住吉会の会長が、こともあろうに先代会長宅から現金5000万円を盗んだ疑いがもたれている。【写真を見る】港区にある住吉会の本部千葉県警が12月6日に逮捕したのは住吉会会長の小川修容疑者（72）と傘下組織の総長ら6人で、「窃盗や邸宅侵入、証人威迫などの容疑です。関功（せきいさお）前会長が病死した2022年5月31日の夜から翌朝にか