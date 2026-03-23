業務上の理由でキラキラネームを隠して偽名を使いたいという相談が弁護士ドットコムに寄せられました。相談者は、営業の仕事をしているそうですが、名前がキラキラネームで、営業でお客さんのところに行くと、名前が変という理由で営業がとれずに困っているそうです。そこで、会社に交渉して偽名の名刺で営業に出たいと考えていますが、詐欺罪などになってしまうことを心配しているそうです。キラキラネームの人が仕事上の名前とし