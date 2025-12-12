株式会社旭プロダクションは12月10日、同社が制作し2015年に放送されたアニメ「温泉幼精ハコネちゃん」に関し、公式サイトを装った偽サイトが確認されているとして注意喚起を行いました。問題となっているのは、かつて公式サイトとして使用されていたドメイン「hakone-chan.jp」です。同社によると、現在の該当サイトは同社および製作委員会とは一切関係がないとのこと。アクセスすることで個人情報の不正取得などの被害に遭う