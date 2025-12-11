中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京12月11日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は10日の記者会見で、いわゆる「レーダー照射」問題について、中国は繰り返し厳正な立場を表明しており、事実は極めて明白だと述べた。日本は意図的に挑発した後、デマを流して問題をあおっており、この茶番劇の画策者であり、当事者であり、全責任を負わなければならないと表明し、次のように述べた。中国のメディアが