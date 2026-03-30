東京都豊島区東池袋の複合商業施設「サンシャインシティ」で起きた女性刺殺事件をめぐり、容疑者と同姓同名の別人が“犯人扱い”されるような事態が発生したようだ。SNS上では、断片的な情報や検索結果を手がかりにして憶測が拡散し、無関係の人が誹謗中傷の対象となる──。こうした“ネット上のえん罪”は、いつまで繰り返されるのか。●衝撃的な事件と拡散の構図3月26日午後7時16分ごろ、サンシャインシティ2階の店舗で事件は発