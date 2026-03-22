米ホワイトハウスが公式ホームページに掲載した、ドナルド・トランプ大統領と高市早苗首相の首脳会談のギャラリー写真に、ネットがザワついている。両首脳が握手し、並んでスピーチしている写真が並ぶトップの一枚に、高市首相がオーケストラをバックに踊りながら絶叫しているような写真が掲載された。この写真が拡散し「生成ＡＩっぽい画像が流れてきて流石にデマでしょと思ったんですけど」「ＡＩ加工かと思ったらホワイト