今オフ移籍市場最大の目玉と言われるのが、ソフトバンクの有原航平投手（33）である。MLBから復帰後、昨季、今季と2年連続最多勝をマーク。メジャー移籍前も含めれば3度の最多勝獲得経験を誇る、実力派右腕だ。既に争奪戦が展開されているが、そこで最有力と言われているのは古巣の日本ハムなのだという。両者の間には、かつて移籍の際に因縁があったはずだが――。