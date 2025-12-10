きょう午後3時半ごろ、山形市の惺山高校に刃物を持った女が侵入。女は自称30代だという。駆けつけた警察が女を現行犯逮捕。 【写真を見る】【速報】山形市・惺山高校に刃物を持った女警察が現行犯逮捕女は30代とみられる 当時学校には生徒がいたというが、ケガ人はいないという。