昨今の世の中では「タイパが重視されている」などと言われがちだが、ゲーム業界はそれに逆行しているのかもしれない。スキマ時間で気軽に楽しさや達成感、爽快感が味わえるタイトルだけでなく、高難易度のゲームが次々とヒットする流れが続いているからだ。 （関連：【画像あり】『ARC Raiders』『ELDEN RING』など高難易度ゲームが次々とヒット） 直近で代表的な例と言えるのは、5月30日にリリース