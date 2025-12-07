Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤Ë¤¢¤ëÉ÷Â¯Å¹¤Î»öÌ³½ê¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ¬Éô¤ÈÎ¾¼êÂ­¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¤³¤Î»öÌ³½ê¤Ë¤ÏÆüº¢¤«¤éÌó20¿Í¤¬½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û»ö·ï¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò6ÆüÌë¡¢ËÏÅÄ¶è¹¾Åì¶¶¤Ë¤¢¤ëÉ÷Â¯Å¹¤Î»öÌ³½ê¤Ç¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÎäÅà¥¹¥Ú¡¼¥¹¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ¬Éô¤äÎ¾¼ê¤ÈÎ¾Â­¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ¹ÂÎ¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ­ÊÌ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç