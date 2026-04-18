◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（１７日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャースは１７日（日本時間１８日午前９時４０分開始予定）から、敵地でロッキーズとの４連戦を予定している。試合が行われるデンバーは大雪で球場が一面の銀世界となった。グラウンドに姿を現したパヘスは雪だるまを作り、プライアー投手コーチらコーチ陣も雪合戦を開始するなど、ドジャースナインは大興奮だった。予報では最低