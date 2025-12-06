FC町田ゼルビアは6日に行われた明治安田J1リーグ最終節で柏レイソルとアウェーで対戦。0−1で敗れ、6位で2025シーズンを終えた。試合後、町田の黒田剛監督は、特に後半の戦い方が「かなりパーフェクト」と称えつつ、「チャンスもありましたが、そこで取れるかどうか。最終的には個のクオリティも関わってきますので、来季への課題ということで、強化をさらに進めていく、個人で成長を遂げるしかないと思います」と、フィニッシ