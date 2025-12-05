SNSによる投資詐欺で黒部市の男性が2800万円あまりをだまし取られていたことがわかりました。警察によりますと、黒部市に住む60代の男性は今年8月、インターネットで「確実にもうかる」と紹介する投資の広告をきっかけに、LINEのグループに誘導されました。このグループ内で投資を勧められた男性は、指定された口座へ9回にわたりあわせて、およそ2600万円を振り込みました。さらに証券会社の社員を名乗る男に現