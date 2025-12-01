格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン）を出禁になっているノッコン寺田（40）が、2025年11月30日にユーチューブを更新し、「BreakingDown18」のオーディションで起きた「殴打事件」について、「100％黒幕がいる」との見解を示した。井上氏「未来、舐めてるか？俺のこと舐めてるか？」 「BreakingDown」のCEOを務める格闘家・朝倉未来（33）が11月30日にユーチューブを更新し、12月14日に開催される「BreakingDown1