格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン）を出禁になっているノッコン寺田（40）が、2025年11月30日にユーチューブを更新し、「BreakingDown18」のオーディションで起きた「殴打事件」について、「100％黒幕がいる」との見解を示した。

井上氏「未来、舐めてるか？俺のこと舐めてるか？」

「BreakingDown」のCEOを務める格闘家・朝倉未来（33）が11月30日にユーチューブを更新し、12月14日に開催される「BreakingDown18」のオーディションの模様を公開した。

「殴打事件」が起こったのは、「チーム大和魂」を率いる元格闘家のエンセン井上氏（58）が登場した直後だった。

「チーム大和魂」のメンバーと、ひな壇メンバーがいきなり口論となり、会場は一触即発状態に。一気に緊張感が高まる中、「叛逆の悪童」レオが、ひな壇メンバーと対峙していた井上氏の後ろに回り込んで後頭部を殴打した。

悪童の奇襲に会場は混乱し、乱闘騒ぎとなった。いきなり後頭部を殴打された井上氏は激怒し、審査員席の朝倉に椅子を投げつけた。

怒りが収まらない井上氏は、止めにかかった溝口勇児COO（41）に対して「ふざけるな」とブチ切れた。

そして、井上氏は「あのガキどこに行った？あのガキ、本気だったぞ。レオ、お前調子乗るな」とレオに警告し、さらに朝倉に対して「未来、舐めてるか？俺のこと舐めてるか？」と怒鳴りながら詰め寄った。

奇襲劇は「忘年会で下のやつが裸踊りをさせられているようなもの」

その後も井上氏の怒りが収まることはなく、スタッフに取り押さえられるようにして会場を後にした。

ユーチューブで動画を見たという寺田は、「あれは誰でもキレる。エンセンさんだからではなく、誰でもキレるくらいに殴っていた」とし、今回の「殴打事件」について、自身の「BreakingDown」での経験を踏まえて分析した。

「レオが後ろから頭を叩いたのは2回目なんですが、100％黒幕がいると思う。レオの独断でそんなことは絶対にできない。そもそもレオはラガーマン。上下関係がきちんとできるやつ。ラガーマンで上下関係できないやつは、まずいないから。スポーツマンで不良ではない。それを後ろから人生の大先輩のエンセン井上さんを叩くなんて、100％黒幕がいる」

そして、「裏から急に出てきて、エンセンさんの頭をバーンと叩くとか、普通はできない。絶対にやらされている。100％やらされている。見ていたら可哀想」と同情し、今回のレオの奇襲を「忘年会で下のやつが裸踊りをさせられているようなもの」と表現した。