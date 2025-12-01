アシックスが発表パリ五輪バスケットボール男子日本代表の河村勇輝と契約を結ぶアシックスジャパンは1日、河村と共同開発したシューズ「SWIFTACE YUKI（スウィフトエースユウキ）」の発売を発表した。19日からアシックスフラッグシップ原宿、アシックス大阪心斎橋、アシックスオンラインストアで限定販売。映像が公開されるとファンからは「待ってました」「ワクワク」と興奮した様子の声があがっている。水色のシューズが輝き