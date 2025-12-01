アシックスが発表

パリ五輪バスケットボール男子日本代表の河村勇輝と契約を結ぶアシックスジャパンは1日、河村と共同開発したシューズ「SWIFTACE YUKI（スウィフトエースユウキ）」の発売を発表した。19日からアシックスフラッグシップ原宿、アシックス大阪心斎橋、アシックスオンラインストアで限定販売。映像が公開されるとファンからは「待ってました」「ワクワク」と興奮した様子の声があがっている。

水色のシューズが輝きを放った。「ASICS Basketball × Yuki Kawamura 《SWIFTACE YUKI》 道を切り拓くのは、常に自分自身 努力を信じ、挑戦を恐れず、一歩ずつ前へ」という文言とともに、アシックスジャパン公式Xが公開した映像。練習に励む河村の姿にフォーカスした後、「PLAYER’S EDITION SWIFTACE YUKI」としてシューズを紹介している。

公式サイトによると、河村とともにテストを行い、共同開発された逸品。相手を置き去りにするプレースタイルを「突如現れる稲妻」に重ねてコンセプトに落とし込み、素早い切り返しと瞬間的なスピードをサポートする仕様としている。ベロ部には、河村のサインを刺繍で施し、ベロ部の裏側には、河村を象徴する「Grateful for where I am.（今いる場所に感謝）」の文字をプリントしている。

11月25日に同社の公式Xが予告した際には「えっ？なに？何？」「ヤバい…めちゃくちゃ楽しみ！」と話題を呼んでいた待望の発表。ファンからは「待ってました」「ワクワク」「履いてみたいバッシュが増えるばかりで困りますわ 足とお金が足らんw」「YUKIの名前が入ってるのは熱い」といった興奮の声が寄せられた。

メーカー希望小売価格は2万3100円（税込）。ジュニアプレーヤー向けの「SWIFTACE GS YUKI（スウィフトエースジーエスユウキ）」は1万2100円（税込）だ。10日からオンラインストアで予約開始。19日からアシックスフラッグシップ原宿、アシックス大阪心斎橋、オンラインストアで販売される。



