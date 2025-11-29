日本臓器移植ネットワークは29日、福岡市立こども病院に急性脳症のため入院していた6歳未満の女児が27日午後2時41分、臓器移植法に基づく脳死と判定されたと発表した。家族が臓器提供を承諾した。心臓は東京大病院で10歳未満の男児に、肝臓は国立成育医療研究センターで10代女性に、腎臓は九州大病院で10代男性に移植。肺は適合者がなく、膵臓と小腸は医学的理由で断念した。