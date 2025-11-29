実業家でタレントの小阪由佳（40）が29日、都内で行われた写真集『until the end〜裸洗〜』と、書籍『六本木洗脳』の合同発売記念イベントに出席。「出すところがないくらい頑張った」と話し、自身17年ぶりとなる写真集に太鼓判を押した。【表紙カット】これ以上出すとこは…胸元を手で隠す小阪由佳今回発売する写真集『until the end〜裸洗〜』はミスマガジン受賞から約20年、40歳を迎えた今だからこそ撮れる“覚悟の1冊”と