「大人の女性の魅力を感じていただけたら嬉しいです」2000年代、人気グラビアアイドルとして活躍した小阪由佳。17年ぶりの写真集でセミヌードに挑戦した。彼女の「大きな決意表明」だと言う。「じつは写真集発売と同時に、もうひとつ重大発表を予定しています。今回の写真集は、その発表に対する私の覚悟の証しにもなっています」最近はグラドル全盛期に巻き込まれた洗脳体験を綴ったブログも話題となった。「私は今も過去と闘