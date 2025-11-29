29日未明、阿波市の民家で火事があり、焼け跡から一人の遺体が見つかりました。火事があったのは、阿波市阿波町の民家です。警察と消防によりますと、29日午前0時半頃、近所の人から110番通報がありました。このため消防車が出動し、火は約5時間半後に消し止められました。この火事で木造2階建ての住宅1棟が焼け、焼け跡から一人の遺体が発見されました。現在、この家に住む男性と連絡が取れていないということで警察では身元の特