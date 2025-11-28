ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 大分県大分市で起きた大規模火災 住宅街がある半島部分は鎮火したと… 火事・火災 大分県 日テレNEWS NNN 大分県大分市で起きた大規模火災 住宅街がある半島部分は鎮火したと発表 2025年11月28日 22時26分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大分市佐賀関で182棟が燃え、1人が死亡した大規模火災 発生から11日目の28日、市は住宅街がある半島部分の鎮火を発表した 離島については「鎮圧」としていて引き続き消火活動が続けられている 記事を読む おすすめ記事 「MステSUPER LIVE」12月26日放送決定 第1弾アーティスト48組一挙発表 2025年11月28日 21時54分 水ダウ「名探偵津田」考察「電気イスゲーム」で真っ先に異変察知したスタジオゲストがＸで話題に 2025年11月28日 12時20分 小室眞子さん最新写真に「オーラがない」と驚き広がる…「皇族に見えない」と指摘するファンの残念 2025年11月28日 10時55分 フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック 2025年9月11日 16時50分 石丸伸二氏が告白「今、滋賀県民なんですけど」12月の移住発表「肩書がやっと復活しました」 2025年11月27日 15時41分