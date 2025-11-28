ガソリン暫定税率廃止法が成立 半世紀以上続いた「暫定」ついに廃止FNNプライムオンライン

ガソリン暫定税率廃止法が成立 半世紀以上続いた「暫定」ついに廃止

  • ガソリン税の暫定税率を廃止する法案が11月28日、成立した
  • 同税率は1974年に一時的な措置として導入され、半世紀以上維持されてきた
  • 今回の廃止法成立によってガソリン税の暫定税率は12月31日に正式廃止される
