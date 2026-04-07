「レートチェック」が示した単独での円安阻止困難 2026年1月23日、米ドル高・円安が160円に接近する中で、日米の通貨当局は為替介入の前段階とされる「レートチェック」を行った（図表1参照）。日本の当局は、2022年以降断続的に円安阻止の為替介入を行ってきたが、それはあくまで日本単独での動きだった。それが今回、「レートチェック」とはいえ、結果として日米協調の形となったのは、これまでのような日本