きょうのドル円はＮＹ時間に入って買いが強まっており、再び１６０円台を一時付けている。本日はドル高以上に円安がドル円を押し上げているイメージ。 イラン情勢の悪化で原油相場が急騰する中、各国のインフレ期待が急上昇しており、ＥＣＢや英中銀には年内の利上げ期待が急速に浮上している。それがユーロやポンドに対するドル買いを抑制している可能性もありそうだ。 一方、日銀も追加利上げが期待され