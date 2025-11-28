弁護士ドットコムが急反発している。２７日の取引終了後、東京証券取引所の承認を受けて、１２月４日付で東証グロース市場から東証プライム市場へ市場変更されることになったと発表しており、指数連動ファンドなどによる買い需要発生を先取る形で買われている。 同社は日本最大級の弁護士／法律ポータルサイト「弁護士ドットコム」の運営やクラウド型電子契約サービス「クラウドサイン」の提供が主な事業