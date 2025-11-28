著名ドール作家、漫画家の櫁蜂（みつばち）さんが今月17日、死去した事が、本人名義や夫で声優の石野竜三の公式X（旧ツイッター）で、28日までに報告された。櫁蜂さんは昨年7月に膵臓（すいぞう）がんと診断され、余命1年宣告を受けたことを公表していた。石野は両アカウントに文面を投稿。「かねてより療養中だったドール作家・櫁蜂（漫画家・藤本ミツロウ）は2025年11月17日に亡くなりました。彼女の作品や世界観、そして彼女自