ÅìµþÅÔÂ­Î©¶è¤Î¹ñÆ»4¹æ¡ÊÆü¸÷³¹Æ»¡Ë¤Ç11·î24Æü¤ÎÇòÃë¡¢¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤ÎÅ¸¼¨¼Ö¤òÅð¤ó¤ÀÃË¤¬¥Ñ¥È¥«ー¤ÎÄÉÀ×¤ò¼õ¤±¤ÆË½Áö¡¢ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¼¡¡¹¤Ë¿Í¤ò¤Ï¤Í¡¢2¿Í¤¬»àË´¡¢9¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¦¤Ò¤­Æ¨¤²»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£·Ù»ëÄ£À¾¿·°æ½ð¤ÏÆ±Æü¡¢¸½¾ì¤«¤éÅÌÊâ¤ÇÆ¨Áö¤·¤¿37ºÐ¤ÎÃË¤ò¼«Æ°¼Ö¤ÎÀàÅðÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¢¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ò²èÁü¡Ó¡Ö»î¾è¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ëµ­Ï¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂáÊá