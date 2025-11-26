【欧州CLリーグフェーズ第5節】(スタンフォード ブリッジ)チェルシー 3-0(前半1-0)バルセロナ<得点者>[チ]オウンゴール(27分)、エステバン(55分)、リアム・デラップ(73分)<退場>[バ]ロナルド・アラウホ(44分)<警告>[チ]マロ・グスト(40分)、エンツォ・マレスカ(52分)[バ]ロナルド・アラウホ2(32分、44分)└チェルシー、数的不利に陥ったバルセロナを圧倒!! 18歳エステバンの欧州CL3戦連続ゴールなどで3発完封勝