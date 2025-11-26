純真そうな少女の前で戯れる妖精たち……であるはずがない。見るからにインチキな写真を信じてしまったのが、科学的な推理を身上とする名探偵ホームズを生んだ作家コナン・ドイルだった。ここでは、英国では今、「20世紀最大のいたずら（hoaxes）の一つ」（英BBC放送）とされている「妖精事件」になぜドイルが引っ掛かってしまったのか、専門家の証言とともに考察する。※この記事は、シャーロック・ホームズの生みの親、作家コナ