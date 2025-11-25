「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２５日午後１時現在でサンリオが「買い予想数上昇」５位となっている。 サンリオは大幅反落。今月５日に業績の上方修正と配当の増額を発表したが、市場期待に届かず翌６日に急落。その後も戻りに転じることができず下値模索の動きが続いている。５０００円台前半は売られ過ぎとの見方も強く、押し目買いも観測されるが、株式需給面では信用買い残が急増している