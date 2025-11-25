「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２５日午後１時現在でサンリオ<8136.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



サンリオは大幅反落。今月５日に業績の上方修正と配当の増額を発表したが、市場期待に届かず翌６日に急落。その後も戻りに転じることができず下値模索の動きが続いている。５０００円台前半は売られ過ぎとの見方も強く、押し目買いも観測されるが、株式需給面では信用買い残が急増していることが上値を重くしている。信用で買った向きに投げる動きがでて買い残の整理が進捗すれば底値買いの好機となるが、現状はまだその局面には至っていないようだ。



