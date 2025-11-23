WBOÀ¤³¦¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBOÀ¤³¦¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Ë¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬Æ±µé²¦¼Ô¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Î¡¼¥Þ¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ò3-0¡Ê117-110¡¢116-111¡¢114-113¡Ë¤ÎÈ½Äê¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£2²ó¤Ë¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â·ä¤ò¸«¤»¤º¡£ÆñÅ¨¤ò²¼¤·¤ÆÀ¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥Ø¥¤¥Ë¡¼¤Î¶¯ÂÇ¤¬²Ð¤òÊ®¤¤¤¿¤Î¤Ï2²ó¤À¡£º¸¥Õ¥Ã¥¯¤«¤é±¦¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë