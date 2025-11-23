¥Ø¥¤¥Ë¡¼¤¬À¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ¡¡ÌµÇÔ¤Î²¦¼Ô¤ò3-0È½Äê¤Ç·âÇË¡¢º´¡¹ÌÚ¿Ô¤Ë´°¾¡¤Î¥Î¡¼¥Þ¥ó¤ÏV3¼ºÇÔ
WBOÀ¤³¦¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBOÀ¤³¦¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Ë¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬Æ±µé²¦¼Ô¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Î¡¼¥Þ¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ò3-0¡Ê117-110¡¢116-111¡¢114-113¡Ë¤ÎÈ½Äê¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£2²ó¤Ë¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â·ä¤ò¸«¤»¤º¡£ÆñÅ¨¤ò²¼¤·¤ÆÀ¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¥Ø¥¤¥Ë¡¼¤Î¶¯ÂÇ¤¬²Ð¤òÊ®¤¤¤¿¤Î¤Ï2²ó¤À¡£º¸¥Õ¥Ã¥¯¤«¤é±¦¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤È¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ËÉ¨¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥À¥¦¥ó¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¤È½ª»Ï¡¢»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ·ä¤ò¸«¤»¤º¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£
¡¡¥Ø¥¤¥Ë¡¼¤Ï¥é¥¤¥Èµé¤Ç4ÃÄÂÎÅý°ì¤òÃ£À®¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé¤Ç¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç3³¬µéÀ©ÇÆ¡£ÀïÀÓ¤Ï33¾¡¡Ê15KO¡Ë1Ìµ¸ú»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿¥Î¡¼¥Þ¥ó¤Ï6·î¤Ëº´¡¹ÌÚ¿Ô¤ÈÂÐÀï¤·¡¢5²óKO¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤Ë¼ºÇÔ¡£28¾¡¡Ê22KO¡Ë1ÇÔ2Ìµ¸ú»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë