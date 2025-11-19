もしパートナーが不倫をしたら……と想像するだけで、胸が張り裂けそうになる人はきっと多いことでしょう。実際にそんな状況になったら、目の前が真っ暗になってしまうかもしれません。今回の投稿者さんは、旦那さんが同じ女性となんと7年ものあいだ不倫関係にあったのだそうです。『旦那が不倫をしていました。再構築できるでしょうか』「旦那が7年間も特定の女性と不倫をしていた」と話してくれた投稿者さん。不倫相手と旦那さん