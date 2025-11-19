23日にメジャーデビュー20周年を迎えるRADWIMPSのトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』が、きょう19日にリリースされた。主要音楽配信サイトや各種サブスクリプションサービスにて、デジタル配信もスタートしている。【写真】感謝をつづった野田洋次郎の投稿 Takaのリプライも参加アーティストは全14組。iri、上白石萌音、ずっと真夜中でいいのに。、角野隼斗、SEKAI NO OWARI、DISH//、Vaundy、ハナレグ