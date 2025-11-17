外国人政策を担当する小野田大臣は17日、日本テレビなどのインタビューに応じ、外国人政策に関する制度の厳格化について意義を強調しました。小野田外国人政策相「一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対して毅然と対応して、国民の皆様の不安や不公平感を解消しなくてはいけない。そういう悪いことをする人は1人も日本にはいませんと。ちゃんとルールと法を守ってる人しか日本にはいないんですよという状況を作らない