ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国野球日本代表「侍ジャパン」は16日、東京ドームで行われた強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第2戦で、韓国代表と7-7で引き分けた。ネット上の視聴者は、9回のマウンドに上がった敵投手の容姿に視線を奪われていた。一躍、注目の的となった。6-7と1点ビハインドの9回、韓国の7番手としてマウンドに上がったのはキム・ソヒョン投手。細い縁取りの四角いメガ