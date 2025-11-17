ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国

野球日本代表「侍ジャパン」は16日、東京ドームで行われた強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第2戦で、韓国代表と7-7で引き分けた。ネット上の視聴者は、9回のマウンドに上がった敵投手の容姿に視線を奪われていた。

一躍、注目の的となった。6-7と1点ビハインドの9回、韓国の7番手としてマウンドに上がったのはキム・ソヒョン投手。細い縁取りの四角いメガネをかけ、5人の打者を相手に15球を投げ込んだ。

独特なアイテムを着用した容姿は日本ファンの間で話題に。X上では続々と反響が寄せられていた。

「普通のメガネかけてる野球選手って珍しい気がする」

「メガネといい平成初期のプロ選手感ありすぎる」

「ピッチャーでアイブラック珍しいw しかも丸メガネ？！」

「ピッチャーがアイブラックしてるの初めてみた 普通のメガネ?? のび太くんみたい」

「キムソヒョンのメガネめちゃくちゃオシャレで草」

「ノーマルメガネかけてるやつおるで笑笑」

韓国は9回2死からキム・ジュウォンが大勢（巨人）から右翼スタンドへ同点本塁打。土壇場で引き分けに持ち込んだ。



（THE ANSWER編集部）