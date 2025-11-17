東京・赤坂の雑居ビルで１６日、音楽ライブに出演予定だった４０歳代の女性が男に刃物で刺された事件で、女性がビルに入った直後に襲われていたことが捜査関係者への取材でわかった。警視庁は、殺人未遂容疑で現場から自転車で逃げた男の行方を追っている。女性は１６日午前１０時２５分頃、現場のビル地下１階のライブハウス前で店が開くのを待っていたところ、左脇腹と左手を刺され、重傷を負って救急搬送された。捜査関係