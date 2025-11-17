ニューストップ > 国内ニュース > NHK党・唯一の国会議員 斉藤健一郎氏が離党したことを明らかに 国会議員 FNNプライムオンライン NHK党・唯一の国会議員 斉藤健一郎氏が離党したことを明らかに 2025年11月17日 18時21分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 政治団体「NHK党」に所属する唯一の国会議員だった斉藤健一郎氏 17日に記者会見を開き、「NHK党」を離党したことを明らかにした 「NHK党」を巡っては、党首の立花孝志容疑者が9日に逮捕されている 記事を読む おすすめ記事 【写真あり】「ホテルですか？」痩せほそったカラダはどう見ても60歳超…新宿歌舞伎町で3000円で客を取る『高齢たちんぼ』の壮絶人生 2025年11月14日 17時10分 九州初 全長約11ｍの巨大アヒル登場に「思ったよりでかい、めっちゃでかい」夜はライトアップも 大分 2025年11月14日 18時48分 「口座の1億円はどこに？」初めての彼氏と結婚した39歳女性のドロ沼離婚劇。戸籍を取り寄せて発覚した“衝撃の事実”とは 2025年11月17日 8時54分 「紀子さまは職員のことを“ツール”と捉えておられる」 続く苛烈な“ご指導”…皇嗣職トップの“退任説”のウラ側 2025年11月12日 11時41分 マルイシティ横浜、２６年２月に閉店へ 売り場展開をホビー系に移行も業績改善できず 2025年11月17日 5時0分