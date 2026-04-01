3月30日に衆議院予算委員会が開かれ、共産党の辰巳孝太郎議員が登壇した。イラン情勢について質問する場面が見られたが、辰巳議員の“ある態度”が物議を醸している。【写真】「パパ戦争止めてくる」国会で激情、辰巳議員の“家族愛”写真高市首相に迫る辰巳議員辰巳議員は、ホルムズ海峡閉鎖によるエネルギー不足の影響がすでに医療機関にも及んでいると訴えた。その上で、駐日イラン大使がホルムズ海峡について日本から何ら