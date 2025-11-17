記者会見を終え、写真に納まるYKKの堀秀充取締役（左）とパナソニックハウジングソリューションズの山田昌司社長＝17日午後、東京都千代田区パナソニックホールディングス（HD）は17日、住宅設備を手がける子会社パナソニックハウジングソリューションズ（大阪府門真市）の株式80％をYKK（東京）に売却すると発表した。構造改革の一環で、低収益事業を切り離す。2025年度末までの完了を目指す。国内で新築市場が減少する中、拡