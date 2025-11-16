U-17日本代表の藤井翔大「ゴールを狙っていこうと考えて入りました」U-17日本代表は11月15日、カタールで開催されているFIFA U-17ワールドカップのノックアウトステージ1回戦で、南アフリカを3-0で破った。前半途中から緊急出場のDF藤井翔大（横浜F・マリノスユース）が、完璧なヘディングでダメ押しの3点目。「ゴールを狙っていこうと考えて入りました」と明かした。DFメンディーサイモン友（流通経済大柏高）が頭部を負傷し