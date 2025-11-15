◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」日本１１−４韓国（１５日・東京ドーム）この強化試合で使用しているピッチコムについて侍ジャパンの井端監督が言及した。「次投げるピッチャーはブルペンからつけてやっていたんですけど、最初に森浦投手あたりもブルペンより（音量を）上げずにいって、聞こえづらかったから（音量を）上げたと。それが他のピッチャーに伝わって上げられたのは良かった。そのあたりは