漫画『キン肉マン』の作者、ゆでたまご原作担当の嶋田隆司氏が、11月14日にInstagramを更新。入院中であることを明かし、ファンからは心配の声が相次いでいる。《11月3日に柔術のデビロックカップマスター7で準優勝した私が11日後に入院ナウ》とつづった嶋田氏は、病院のベッドに横たわる自身の顔写真を公開した。嶋田氏は3日、横浜武道館でおこなわれた柔術大会で「火事場のクソ力」（本人記述）で決勝に進んだものの、惜し